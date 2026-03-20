Капитан "Ньюкасл Юнайтед" может продолжить игровую карьеру в Испании

Дата публикации: 20-03-2026 17:18

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" активно ведет переговоры о приобретении полузащитника и капитана команды "Ньюкасл Юнайтед", Бруно Гимарайнса. Сумма трансфера может составить около €80 млн.

Однако на пути к переходу 28-летнего бразильца может встать мадридский "Реал". Испанский клуб внимательно следит за Гимарайнсом на фоне возможного ухода Эдуарду Камавинга летом этого года. Стоит отметить, что "Реал" уже рассматривал кандидатуру Гимарайнса в 2022 году и сохраняет интерес к игроку.

В текущем сезоне Бруно принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал семь результативных передач. Его текущий контракт с "Ньюкаслом" рассчитан до лета 2028 года. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около €75 млн.

Стоит добавить, что Гимарайнс считается одним из ключевых игроков "Ньюкасла" и демонстрирует стабильную игру на поле, что привлекает внимание ведущих европейских клубов. В ближайшее время можно ожидать дальнейших обновлений по данному трансферному делу, поскольку обе стороны заинтересованы в успешном завершении сделки.