Глава КОНМЕБОЛ объявил Аргентину победителем Финалиссимы

Дата публикации: 20-03-2026 17:20

Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес выразил уверенность в том, что сборная Аргентины была готова провести матч Финалиссимы против Испании, тогда как европейская команда не обеспечила участие в запланированной встрече.

Изначально матч, который должен был пройти 27 марта в Катаре, между действующими чемпионами Европы и Южной Америки, был отменен из-за эскалации конфликта в Иране и ухудшения обстановки на Ближнем Востоке.

Домингес подчеркнул: "Если нам зачтут техническую победу, Аргентина станет двукратным обладателем титула Финалиссимы. Важно сохранять веру в свои силы. Трава всегда не зеленее у соседей".

Глава конфедерации также отметил различие в расписании команд: "Мы узнали, что сборная Испании запланировала матч 31 марта в Барселоне. В качестве мировых чемпионов я намерен защищать это звание. Мы уже дважды становились чемпионами Финалиссимы, в то время как соперник не появился на стадионе".

Стоит напомнить, что Финалиссима — это турнир, организуемый совместно УЕФА и КОНМЕБОЛ, в котором встречаются победители чемпионата Европы и Кубка Америки. В дебютном розыгрыше 2022 года Аргентина одержала победу над Италией с финальным счетом 3:0.

Отмена встречи 2026 года лишила поклонников футбола возможности увидеть долгожданное противостояние двух сильнейших сборных планеты, а футболистов — шанс побороться за престижный трофей. Финальное решение о судьбе матча и возможном присуждении технической победы будет принято после детальных консультаций между УЕФА и КОНМЕБОЛ, учитывая все обстоятельства и интересы сторон.