Шевченко выступил после презентации новой формы национальной сборной Украины

Дата публикации: 20-03-2026 17:22

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал новую форму национальной команды Украины и рассказал, почему она выглядит именно таким образом.

По словам Шевченко, команда, которая борется за право попасть в финальную часть чемпионата мира-2026, стремится представлять современные ценности Украины на международной арене. Новый выездной комплект формы удачно соединяет актуальные тенденции с национальными символами, которые имеют важное значение для каждого украинца и подчеркивают уникальность нашей страны. Элементы дизайна формы напоминают игрокам, болельщикам и миру, кто такие украинцы, что они пережили и за что продолжают бороться.

- Сражаясь за право выступить в финальной части чемпионата мира, мы выводим на поле современную сборную страны с богатой историей. Новый выездной комплект объединяет современные черты и используемые символы, что важно для нашего национального самосознания и единства, - отметил Шевченко.

Напомним, что в первом раунде плей-офф квалификации ЧМ-2026 Украина встретится с командой Швеции. В случае успеха над шведами подопечных Сергея Реброва ждет встреча с победителем матча Польша - Албания, которая пройдет на формально домашнем поле нашей сборной.