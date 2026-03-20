Один из ведущих игроков ПСЖ выбыл после матча Лиги чемпионов

Дата публикации: 20-03-2026 17:24

Вингер французского ПСЖ Брэдли Барколя был вынужден временно прервать свою игровую карьеру из-за травмы, полученной в недавней встрече Лиги чемпионов против английского "Челси".

Во вторник, 17 марта, команда из Парижа уверенно одержала крупную победу в гостях на стадии 1/8 финала турнира, обеспечив себе выход в следующий раунд по итогам двух матчей с общим счетом 8:2.

23-летний Барколя начал матч в основном составе, уже на 14-й минуте отличился забитым мячом и внес весомый вклад в успех своего клуба. Однако во втором тайме форвард почувствовал боль и был вынужден покинуть поле раньше времени.

Медицинское обследование показало у футболиста растяжение связок правой лодыжки - по данным пресс-службы ПСЖ, восстановление Брэдли займет примерно четыре недели. За это время он пропустит несколько важных матчей как во внутреннем чемпионате, так и в еврокубках.

В текущем сезоне Барколя уже успел провести 38 встреч во всех турнирах, отметившись 12 забитыми голами и шестью результативными передачами, что сделало его одним из лидеров атакующей линии ПСЖ.

Поклонники и тренерский штаб надеются на скорейшее возвращение игрока в строй, чтобы он мог вновь помочь команде достигать высоких результатов на всех фронтах.