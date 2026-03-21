«Ливерпуль» рассматривает возможность продажи нападающего в «Тоттенхэм» и приобретения Энтони Гордона

Дата публикации: 21-03-2026 13:51

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо активно предлагается различным клубам из чемпионатов Англии и других стран Европы через посредников. Одной из заинтересованных команд является «Тоттенхэм», сообщает источник TEAMtalk.

В случае если Гакпо покинет команду, руководство «Ливерпуля» планирует заменить его вингером Энтони Гордоном, который сейчас выступает за клуб «Ньюкасл». Отмечается, что в мерсисайдском клубе всё больше впечатлены игрой именно этого игрока. Помимо «Тоттенхэма», интерес к Коди Гакпо проявляют несколько европейских клубов, таких как «РБ Лейпциг», «Наполи» и «Милан».

За текущий сезон нападающий «Ливерпуля» сыграл в 41 матче во всех соревнованиях, забив 8 голов и сделав 4 результативные передачи. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Гакпо составляет 65 миллионов евро.

Стоит отметить, что Коди Гакпо является одним из ключевых игроков «Ливерпуля», активно влияющих на атакующую линию команды. Его универсальность и скорость делают его ценным приобретением для многих ведущих европейских клубов. В случае трансфера клубы будут внимательно следить за тем, каким образом «Ливерпуль» завершит трансферную кампанию и удастся ли заменить ведущего форварда достойным игроком.

Таким образом, ситуация с Коди Гакпо продолжает оставаться в центре внимания специалистов и болельщиков, поскольку переход может существенно повлиять на расстановку сил не только в английской Премьер-лиге, но и в европейском футболе в целом.