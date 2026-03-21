Рюдигер вступил в переговоры с «Ювентусом»

Дата публикации: 21-03-2026 13:52

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер начал переговоры о заключении двухлетнего контракта с «Ювентусом». Об этом сообщает издание Sport.es со ссылкой на Tuttosport.

Согласно информации источника, немецкий футболист стал главным приоритетом туринского клуба. Наставником команды является Лучано Спаллетти, который поддерживает теплые отношения с Рюдигером с тех пор, как они вместе работали в «Роме».

«Сливочные» имеют возможность продлить контракт с 33-летним защитником еще на один год, поскольку главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа стремится сохранить игрока в составе команды.

В текущем сезоне Рюдигер сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забив один гол. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в €9 миллионов.

Возможный переход Рюдигера в «Ювентус» может стать важным приобретением для туринского клуба, который стремится укрепить защиту. Учитывая опыт и уровень игрока, а также хорошие отношения с тренером Спаллетти, переговоры выглядят весьма перспективными. Обе стороны заинтересованы в выгодном решении, которое позволит футболисту продолжить карьеру на высоком уровне и при этом получить стабильное игровое время. Следует ожидать развития ситуации в ближайшие недели.