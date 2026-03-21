АПЛ выступила против расистских оскорблений в адрес Конате после игры с «Галатасараем»

Дата публикации: 21-03-2026 13:53

Английская Премьер-лига опубликовала официальное заявление, посвящённое инциденту, произошедшему после матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Галатасараем» со счётом 4:0. В центре внимания оказался защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате, подвергшийся расистским нападкам в онлайне после этой встречи. Кроме того, в ходе игры форвард стамбульцев Виктор Осимхен получил травму руки, из-за которой вынужден пропустить несколько месяцев.

АПЛ выразила полную поддержку Ибраиме Конате и футбольному клубу «Ливерпуль», строго осудив происшедшие расистские высказывания. В заявлении подчёркивается, что подобные проявления ненависти недопустимы не только в футболе, но и в обществе вообще.

«Мы потрясены тем, что расизм в социальных сетях продолжает оставаться острой проблемой, с которой сталкиваются игроки. В нашей игре и в жизни нет места дискриминации, а те, кто прибегает к оскорблениям, не являются настоящими поклонниками футбола», — отметили в Премьер-лиге.

Для устранения этой проблемы будет предпринята активная совместная работа с клубами, футбольными ассоциациями, правоохранительными органами и платформами социальных сетей. Это вопрос приоритетного значения, требующий постоянного внимания.

В заявлении также говорится, что лица, признанные виновными в расистских проявлениях, понесут жёсткие наказания, включая запрет на посещение матчей и судебное преследование, чтобы обезопасить игроков и болельщиков.