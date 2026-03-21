Арбелоа прокомментировал заявления Симеоне относительно народного статуса «Атлетико»

Дата публикации: 21-03-2026 13:55

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отметил, что для него огромная честь соперничать с Диего Симеоне, который возглавляет столичный клуб «Атлетико». Эти две команды встретятся в очном поединке в 29-м туре Ла Лиги, запланированном на 22 марта.

— «Мы — народная команда», — это лозунг, который Симеоне часто повторяет. Каково ваше отношение к этому выражению? Что вы думаете на этот счет?

— Считаю, что это замечательно (улыбается). На самом деле сейчас я сосредоточен на работе со своей командой. Конечно, для меня большая честь играть против таких тренеров, как Диего Симеоне, который многие годы демонстрирует высокий уровень и талант, ведя «Атлетико» к успехам. Тот стабильный рост, которого клуб добился под его руководством, и вывод команды на новый качественный уровень впечатляют. Он тренер, который заставляет тебя выкладываться по максимуму, заставляет тщательно анализировать каждый матч. Повторюсь — играть против таких опытных и уважаемых специалистов мирового футбола — это настоящая честь, — приводит слова Арбелоа издание AS.

В предстоящем матче «Реал» и «Атлетико» вновь столкнутся в непримиримой борьбе за лидерство в чемпионате Испании, и слова Арбелоа подчеркивают уважение между двумя сильными командами и их наставниками. Противостояние этих клубов — всегда событие, привлекающее огромное внимание болельщиков и экспертов, ведь обе стороны демонстрируют высокий уровень игры и амбициозные планы на сезон.