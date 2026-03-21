Эвертон – Челси. Прогноз на матч чемпионата Англии 21 марта

Дата публикации: 21-03-2026 13:57

В субботу, 21 марта, на стадионе «Гудисон Парк» состоится интересный поединок 31-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Челси». Матч начнется в 19:30 по киевскому времени. Обе команды идут в верхней части турнирной таблицы и наверняка попытаются добиться максимального результата, чтобы приблизиться к своим целям в сезоне.

Эвертон

«Ириски» проводят весьма уверенный сезон, демонстрируя стабильную игру как дома, так и на выезде. На счету коллектива 43 очка после 30 сыгранных туров, и эта сумма позволила подопечным сохранить восьмую позицию в турнирной таблице. Отставание от зоны еврокубков составляет всего 5 баллов, так что команда Фрэнка Лэмпарда сохраняет хорошие шансы побороться за место в Лиге Европы или даже в Лиге конференций. Однако в Кубке Англии «Эвертон» выступил неудачно, завершив выступление уже на стадии 1/32 финала после поражения от «Сандерленда» в напряженной серии пенальти.

В последних матчах команда часто сталкивается с определёнными сложностями в атаке, а также страдает от не самой стабильной игры в обороне. Основные надежды болельщиков связаны с главными исполнителями линии атаки и вратарём Пикфордом, который нередко выручает в сложных моментах, несмотря на большое количество пропущенных голов в недавних встречах.

Челси

Для лондонского клуба нынешний сезон складывается непросто. После 30 проведённых туров действующие чемпионы мира набрали 48 очков и находятся на шестом месте таблицы. Расстояние между «Челси» и третьей позицией, а также между «Челси» и девятым местом, составляет лишь 6 пунктов, а значит, ситуация может кардинально измениться по итогам нескольких туров. В национальном кубке «синие» продолжают борьбу и уже дошли до четвертьфинала, где их соперником станет представитель Первой лиги - «Порт Вейл».

Европейская кампания для команды уже завершилась - в Лиге чемпионов «Челси» уступил французскому ПСЖ по сумме двух матчей с разгромным счётом 2:8. Такой результат стал значительным ударом для лондонцев, и теперь они полностью сосредоточились на внутренних турнирах.

Личные встречи

В последних пяти очных встречах преимущество оставалось за «Челси». Лондонский клуб добыл три победы, одна игра завершилась ничьей, а ещё в одной сильнее оказался «Эвертон». Однако обе команды знают, как создать проблемы сопернику, а их матчи нередко отличаются упорной борьбой и большими скоростями.

Интересные факты

«Челси» уступил в трёх предыдущих матчах подряд - команда переживает не лучший отрезок сезона.

У «Эвертона» лишь одна домашняя победа в восьми последних поединках на своём поле, что говорит о проблемах команды перед своими болельщиками.

В тех же восьми встречах «ириски» сумели сохранить ворота на замке всего однажды.

«Челси» пропускает на протяжении уже семи матчей подряд, что не добавляет уверенности линии обороны.

Возможные стартовые составы

Эвертон: Пикфорд - Миколенко, Кин, О'Брайен, Гарнер - Гуе, Ироегбунам - Макнил, Дьюсбери-Голл, Ндиае - Бету

Челси: Санчес - Кукурелья, Адарабио, Фофана, Гюсто - Кайседо, Сантонс - Нету, Фернандес, Палмер - Педро

Прогноз

Обе команды сейчас далеки от идеальных кондиций в обороне - и «Эвертон», и «Челси» допускают немало ошибок, часто допускают соперников к своим воротам и редко сохраняют ворота неприкосновенными. Учитывая статистику последних матчей и мотивацию обеих сторон, с высокой долей вероятности игра получится результативной. Вероятнее всего, забивать будут обе команды. Мой прогноз - обе забьют с коэффициентом 1.66. Такой исход кажется наиболее оправданным, учитывая, что лидеры атак обоих клубов способны использовать любую ошибку защиты соперника.