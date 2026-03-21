Брайтон – Ливерпуль. Прогноз на матч чемпионата Англии 21 марта

Дата публикации: 21-03-2026 13:59

В субботу, 21 марта, футбольных болельщиков ожидает захватывающий матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 14:30 по киевскому времени. Оба коллектива находятся на разных полюсах турнирной таблицы, однако мотивация одержать победу у каждой команды чрезвычайно высока.

Брайтон

Сезон для «чаек» выдался непростым и полным испытаний, однако команда смогла показать неплохие результаты, особенно во второй половине чемпионата. По итогам прошедших 30 туров у «Брайтона» в активе 40 очков, что позволяет занимать 12-ю строчку в таблице. Причём расстояние до зоны еврокубков минимально - от седьмой позиции их отделяет лишь пять очков, так что надежды на удачное завершение сезона по-прежнему сохраняются.

В Кубке Англии подопечные смогли добраться до стадии 1/16 финала, но дальше пройти не удалось - «Брайтон» вынужден был уступить «Ливерпулю» с довольно серьёзным счетом 3:0. Это поражение стало неприятным уроком, однако даёт дополнительную мотивацию взять реванш в предстоящем поединке.

На домашнем стадионе «Амэкс» команда выступает не так уверенно, как хотелось бы болельщикам. В последних девяти встречах на своём поле «Брайтон» смог одержать победу лишь дважды, что говорит о некоторых проблемах с реализацией и стабильностью.

Ливерпуль

Для «мерсисайдцев» этот сезон также проходит со смешанными результатами. После 30 матчей в активе «Ливерпуля» находится 49 баллов, что позволяет занимать 5-е место в турнирном зачёте. Отставание от третьей строки, как и от седьмой, составляет всего 5 очков. Это значит, что борьба за попадание в зону Лиги чемпионов продолжается и потеря очков может стоить очень дорого.

«Красные» успешно выступают в национальных кубковых турнирах - в текущем розыгрыше Кубка Англии команда дошла до стадии четвертьфинала, где ей предстоит встретиться с одним из главных фаворитов, «Манчестер Сити». Кроме того, в Лиге чемпионов коллектив также продолжает бороться за трофей, выбив в прошлой стадии турецкий «Галатасарай» с общим счётом 4:1 и пробившись в 1/4 финала.

Личные встречи

Взаимоотношения «Брайтона» и «Ливерпуля» в последние годы складывались с заметным преимуществом для последних. В пяти последних очных матчах между этими командами «красные» одержали победу четыре раза, в то время как «чайки» смогли выиграть всего один раз. Тем не менее, сенсации в таких противостояниях всегда возможны.

Интересные факты

«Брайтон» выиграл лишь 2 из 9 последних домашних матчей на своём стадионе.

В 6 из 7 последних поединков с участием «Брайтона» отличалась в воротах только одна команда.

В 4 из 6 предыдущих матчей «Ливерпуля» фиксировался тотал больше 2.5 голов.

«Брайтон» оставил свои ворота «сухими» только в 2 случаях из 12 последних игр.

В 9 из 10 последних встреч между этими соперниками было забито более 2.5 голов.

Возможные стартовые составы

Брайтон: Вертбрюгген - Кадиоглу, Данк, ван Гекке, Виффер - Гросс, Милнер, Хиншелвуд - Минте, Велбек, Гомез.

Ливерпуль: Мамардашвили - Керкез, ван Дейк, Конате, Собослай - Макалистер, Гравенберг - Гакпо, Вирц, Фримпонг - Экитикэ.

Прогноз

Последние противостояния между «Брайтоном» и «Ливерпулем» отличались результативностью и яркой игрой в атаке. Учитывая форму обеих команд, их турнирную мотивацию и статистику личных встреч, логично предположить очередной результативный матч. Поэтому разумно сделать ставку на тотал больше 2.5 голов, который оценивается коэффициентом 1.71. Вероятнее всего, болельщиков ждёт зрелищный и напряжённый футбол, в котором атака может сыграть ключевую роль.

Учитывайте текущую игровую форму команд и составы, но всё же главная интрига этой встречи - смогут ли «чайки» взять реванш за кубковое поражение и приблизиться к лидерам, или же «Ливерпуль» подтвердит свой статус фаворита и удержит за собой место в еврокубковой зоне.