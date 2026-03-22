Алан Ширер выражает неудовлетворение качеством судейства в английском футболе

Дата публикации: 22-03-2026 16:01

Экс-форвард «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер выразил серьёзное недовольство уровнем судейства в английском футболе сегодня. Его комментарии прозвучали сразу после матча 31-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью 2:2 с «Борнмутом».

На 67-й минуте, когда «МЮ» выигрывал 1:0, игрок команды Амад Диалло пробился в штрафную, где получил толчок от защитника «Борнмута» Адриена Трюффера. Однако арбитр Стюарт Атвелл не зафиксировал нарушение правил, что вызвало волну критики со стороны экспертов и болельщиков. В ответной атаке именно Трюффер ассистировал, и «Борнмут» сравнял счёт, что усилило недовольство судейством.

По мнению Ширера, современное судейство в английской лиге ухудшается с каждым матчем. Он отметил, что рефери слишком сильно полагаются на систему VAR, что не всегда оправдано и негативно сказывается на качестве принятых решений. Это, по его словам, сказывается на общем восприятии игры и снижает доверие к судьям.

«На данный момент уровень судейства – самый низкий за многие годы, и, к сожалению, тенденция ухудшения продолжается. Судьи слишком зависят от видеоповторов, что иногда мешает им принимать правильные решения на поле в реальном времени», – приводит слова Ширера BBC. Его высказывания отражают растущую обеспокоенность как среди профессиональных игроков, так и среди фанатов по поводу нынешнего состояния арбитража в английском футболе.