«Челси» способен помешать «Ливерпулю» в трансфере полузащитника «Реала»

Дата публикации: 22-03-2026 16:03

«Челси» может стать серьёзным конкурентом «Ливерпулю» в борьбе за приобретение полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга. Лондонский клуб проявляет интерес к французскому футболисту, на фоне неопределённости с будущим Энзо Фернандеса. Об этом сообщает источник Caught Offside.

По сведениям, «Челси» и «Ливерпуль» ведут переговоры с окружением Камавинга. На данный момент мерсисайдский клуб достиг больших успехов в попытках наладить контакт с представителями игрока.

Ранее журналист Маттео Моретто сообщил, что «Реал» готов рассмотреть предложения по 23-летнему полузащитнику на сумму около 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Камавинга выступил в 33 матчах во всех соревнованиях, забив два мяча и отдав одну результативную передачу. Срок договора футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Эдуарду оценивается примерно в 50 миллионов евро.

Таким образом, «Челси» намерен усилить свою полузащиту за счёт талантливого игрока сборной Франции, надеясь, что предложение будет достаточно привлекательным для «Реала». В свою очередь, «Ливерпуль» продолжает активные переговоры, чтобы заполучить Камавинга и обеспечить себе ключевого игрока на среднюю линию, что особенно важно для мерсисайдской команды в предстоящем сезоне.