«МЮ» и «Бавария» проявляют интерес к вингеру сборной Кот-д’Ивуара

Дата публикации: 22-03-2026 16:04

Футболисты «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и «Арсенала» проявляют серьёзный интерес к крайнему нападающему сборной Кот-д’Ивуара и клуба «Хоффенхайм» Базуману Туре. Об этом сообщил журналист Экрем Конур в издании Fussballdaten.

Согласно информации источника, немецкий клуб намерен начать переговоры о трансфере 20-летнего вингера с первоначальной суммы в районе €50-55 миллионов. При этом отмечается, что в процессе переговоров «Хоффенхайм» может значительно увеличить цену на Туре и поднять её до €70-80 миллионов. Отметим, что клуб уже отклонил все предложения по данному игроку в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Туре сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя забитыми мячами и 10 результативными передачами, демонстрируя большую отдачу и значимый вклад в игру команды. Его действующий контракт с «Хоффенхаймом» рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет примерно €35 миллионов.

На международном уровне за сборную Кот-д’Ивуара Туре принял участие в четырёх матчах, в которых сумел забить два гола, показывая перспективы дальнейшего роста и развития.