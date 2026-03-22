«Барселона» проявляет интерес к Гирасси, но «Аль-Иттихад» способен опередить клуб в борьбе за форварда

Дата публикации: 22-03-2026 16:05

Футбольный клуб «Барселона» проявляет серьёзный интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси. Каталонцы намерены начать переговоры с 30-летним форвардом в попытке усилить атакующую линию команды. Об этом сообщают СМИ, в частности портал Sport.es со ссылкой на источники из издания Alyaum.

Однако на пути к переходу Гирасси может встать клуб «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, который рассматривает гвинейского игрока как потенциальную замену ушедшему Кариму Бензема. Саудовский клуб выражает озабоченность интересом «Барселоны» и собирается предпринять активные шаги, чтобы заполучить форварда, который, как ожидается, может покинуть «Боруссию» летом.

В сезоне, который сейчас продолжается, Серу Гирасси сыграл в 39 матчах во всех соревнованиях, забив 18 голов и сделав 6 результативных передач. Текущее соглашение футболиста с дортмундским клубом действует до лета 2028 года, что создаёт для потенциальных покупателей определённые условия при переговорах. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Гирасси оценивается примерно в 40 миллионов евро.

Таким образом, ситуация вокруг трансфера форварда остаётся очень напряжённой, и хотя «Барселона» нацелена на усиление нападения этим игроком, конкуренция со стороны «Аль-Иттихада» может значительно осложнить реализацию сделки. Болельщики и эксперты внимательно следят за развитием событий, ведь подписание Гирасси могло бы существенно повысить атакующий потенциал сине-гранатовых в предстоящих соревнованиях.