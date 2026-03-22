В «Челси» выражают недовольство Росеньором, а выход в Лигу чемпионов может определить будущее тренера

Дата публикации: 22-03-2026 16:07

Руководство команды «Челси» выражает недовольство текущей игрой и результатами, которые показывает коллектив под руководством главного тренера Лиама Росеньора. Если клуб не сумеет выйти в Лигу чемпионов в следующем сезоне, руководство может принять решение об увольнении английского специалиста. Об этом сообщил известный журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

Лиам Росеньор был назначен на пост главного тренера «синих» 8 января текущего года. Текущее трудовое соглашение 41-летнего тренера с футбольным клубом действует до лета 2032 года. Однако в последних четырёх матчах во всех турнирах команда под руководством Росеньора потерпела поражения с общим счётом 2:12, что вызывает серьёзные опасения у руководства. На данный момент, после проведения 31 матча в Английской Премьер-лиге (АПЛ), «Челси» набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, что, учитывая амбиции клуба, не удовлетворяет его руководство.

Несмотря на довольно стабильное место в верхней части таблицы, болельщики и руководство клуба ожидают более привлекательной и результативной игры, а также попадания в зону Лиги чемпионов, что является критически важным для перспектив команды и будущего тренера. Если команда не достигнет этих целей, судьба Лиама Росеньора в клубе окажется под большим вопросом.