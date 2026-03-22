Sport.es обнародовал взгляд «Барселоны» на возможное приобретение Бернарду Силвы

Дата публикации: 22-03-2026 16:08

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, чей контракт с «горожанами» истекает этим летом, поставил приоритетом переход в «Барселону». Его кандидатура была предложена каталонскому клубу через агента Жорже Мендеша. Об этом сообщает издание Sport.es.

Согласно источнику, в «Барселоне» рассматривают возможное подписание Бернарду как «интересное приобретение», однако осознают, что в команде уже много игроков на его позицию. В клубе не считают приоритетным трансфер капитана «Манчестер Сити», так как главной целью остаётся усиление центральной обороны и атакующей линии. Несмотря на это, руководство «блаугранас» уверено в высоком уровне 31-летнего футболиста.

В текущем сезоне Бернарду Силва сыграл в 41 матче во всех турнирах, забив три гола и сделав пять результативных передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в €27 млн.

Руководство «Барселоны» внимательно следит за ситуацией с контрактом полузащитника и рассматривает возможность переговоров, если трансфер усилит состав команды. В то же время клуб сосредоточен на поиске центрального защитника и нападающего, что остаётся приоритетной задачей на ближайшее трансферное окно. Бернарду, в свою очередь, рассматривает переезд в Испанию как шанс получить больше игрового времени и перспективы для дальнейшего развития карьеры.