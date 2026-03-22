«Реал» намерен предложить «Челси» €120 млн за Энцо Фернандеса

Дата публикации: 22-03-2026 16:09

«Челси» намерен вернуть вложенные в трансфер полузащитника Энцо Фернандеса средства в размере 120 миллионов евро, потраченные в 2023 году. Мадридский «Реал», проявляющий заинтересованность в 25-летнем футболисте, готов выплатить именно такую сумму. Однако для того, чтобы выйти на необходимый бюджет, «сливочным» придётся продать некоторых игроков из нынешнего состава. Об этом сообщил журналист Ренцо Пантич в издании TyC Sports.

Согласно информации источника, если чемпион мира 2022 года перейдёт в «Реал», то его бывший клуб «Ривер Плейт» получит около 5 миллионов евро в качестве компенсации.

Издание Marca отмечает, что одним из причин, по которым Фернандес рассматривает возможность покинуть Англию, является климат — футболист привык к более тёплой погоде с большим количеством солнечного света, чего ему недостаёт в Великобритании.

В текущем сезоне аргентинский полузащитник сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забив 12 голов и сделав шесть результативных передач. Контракт Эцо с клубом действует до лета 2032 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.