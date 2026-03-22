«МЮ» проявляет интерес к Майлзу Льюис-Скелли, «Арсенал» готов расстаться с воспитанником клуба

Дата публикации: 22-03-2026 16:11

Футбольный клуб Манчестер Юнайтед проявляет интерес к крайнему защитнику лондонского Арсенала Майлзу Льюису-Скелли, который намерен покинуть свой нынешний клуб ради регулярного игрового времени. Об этом сообщает издание TEAMtalk.

Согласно источникам, Арсенал рассматривает возможность продажи 19-летнего воспитанника академии. Наряду с Манчестер Юнайтед, за игроком также следят английские клубы Эвертон и Брентфорд, которые готовы бороться за его трансфер.

В сезоне, который еще продолжается, Майлз Льюис-Скелли принял участие в 27 матчах во всех турнирах и отметился четырьмя результативными передачами, демонстрируя потенциал и эффективную игру на своем фланге. Контракт игрока с Арсеналом действует до лета 2030 года, что обеспечивает клубу прочную позицию в переговорах.

Согласно данным с портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро, что отражает его высокую ценность и перспективность среди молодых футболистов английской Премьер-лиги. В случае перехода в Манчестер Юнайтед Льюис-Скелли сможет получить важный опыт игры в одном из ведущих клубов мира и продолжить прогресс в своей карьере.