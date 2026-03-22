Фабрицио Романо поделился мнением о будущем Лиама Росеньора в «Челси»

Дата публикации: 22-03-2026 16:13

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо поделился своими мыслями относительно будущего главного тренера «Челси» Лиама Росеньора. Ранее появлялись слухи, что специалист может покинуть клуб, учитывая, что «синие» потерпели четыре поражения подряд во всех турнирах. Этот негативный результат вызвал много спекуляций вокруг тренерского штаба.

«На данный момент „Челси“ официально не объявлял о каких-либо возможных кадровых изменениях. В клубе, конечно, недовольны текущим положением дел, однако нужно учитывать, что Лиам Росеньор возглавил команду в середине сезона, без должной подготовки и времени на адаптацию. В приоритете у „Челси“ остаётся попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Сезон ещё далеко не окончен – впереди два полноценных месяца, которые многое могут изменить», — отметил Романо.

Эксперт также подчеркнул, что руководство клуба продолжает оказывать поддержку тренеру. Лиам Росеньор не раз публично подтверждал свою решимость и настрой на победы ещё до поединка с «Эвертоном», обсуждая результаты и планы на дальнейшее усиление команды в летнее трансферное окно. Таким образом, тренер демонстрирует уверенность и позитивный настрой, а в клубе по-прежнему сохраняется доверие к нему, — добавил Романо в своем новом видео на YouTube.