В «Атланте» заявили, что Миранчук продолжит находиться в США во время игр сборной России

Дата публикации: 22-03-2026 16:15

Директор по коммуникациям футбольного клуба «Атланта» Крис Винклер сообщил, что полузащитник Алексей Миранчук не примет участия в ближайших матчах сборной России по семейным причинам.

«Алексей заранее уведомил нас и руководство сборной, что по семейным обстоятельствам не сможет присоединиться к команде на ближайшие игры. Его состояние здоровья в порядке, он провёл почти весь последний матч за «Ди-Си Юнайтед». В период международной паузы Алексей останется в США», — цитирует Винклера Sport24.

Напомним, что 27 марта сборная России встречается с командой Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта планируется матч с Мали, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

Алексей Миранчук на данный момент сыграл за национальную команду России 50 официальных матчей и является значимой фигурой в составе сборной.

