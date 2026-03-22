«Арсенал» заинтересован в покупке Рашфорда, «МЮ» отказывается отдавать его в аренду

Дата публикации: 22-03-2026 16:16

Футбольные клубы Арсенал, Ювентус и Челси выражают серьёзный интерес к нападающему Манчестер Юнайтед Маркусу Рашфорду, который в текущем сезоне выступает за Барселону на правах аренды. Об этом сообщает Football365.

По данным источника, Барселона планирует сохранить вингера в своей команде, однако рассматривает возможность продлить аренду игрока на следующий сезон. В то же время руководство Манчестер Юнайтед склоняется к продаже 28-летнего футболиста с целью получить значительный доход от сделки. При этом подчёркивается, что Манчестер Юнайтед может отказаться продавать Рашфорда своим прямым конкурентам – Арсеналу и Челси – чтобы не усиливать соперников в борьбе за призовые места.

В сезоне 2025/2026 Рашфорд сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 13 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в сумму около 40 миллионов евро.

Таким образом, будущее Маркуса Рашфорда остаётся неясным: Барселона заинтересована в его сохранении, но рассматривает вариант аренды, в то время как Манчестер Юнайтед стремится получить максимально выгодное предложение по трансферу. Интерес со стороны нескольких ведущих европейских клубов добавляет дополнительный драматизм развитию ситуации и может кардинально изменить расстановку сил как в Англии, так и в Европе.