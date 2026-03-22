Арсенал – Манчестер Сити. Прогноз на финал Кубка английской лиги 22 марта

Дата публикации: 22-03-2026 16:18

В воскресенье, 22 марта, футбольных болельщиков ждет долгожданное событие - финал Кубка английской лиги, где встретятся лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени. Эта битва обещает стать настоящим украшением сезона и привлечь к экранам миллионы зрителей по всему миру.

Арсенал

Под руководством своего тренерского штаба «канониры» проводят на удивление сильный сезон и продолжают радовать своих фанатов уверенной и результативной игрой. На сегодняшний день после 31 проведённого поединка в Премьер-лиге Арсенал набрал уже 70 очков, что позволяет возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии. От ближайшего преследователя, которым как раз и является Манчестер Сити, лондонцы оторвались на 9 баллов, хотя у «горожан» имеется игра в запасе, что сохраняет интригу в чемпионской гонке до самого конца.

Кроме успешного выступления в национальном чемпионате, команда продолжает борьбу на всех фронтах. В Кубке Англии Арсенал уже прошёл несколько сложных этапов и вышел в четвертьфинал, где его ждёт непростой поединок с «Саутгемптоном». В еврокубках команда также сохраняет шансы на успех - в Лиге чемпионов удалось добраться до четвертьфинальной стадии, а соперником команды станет португальский «Спортинг». Финал Кубка лиги для Арсенала стал возможен после того, как были успешно пройдены такие соперники, как «Порт Уэйл», «Брайтон», «Кристалл Пэлас» и «Челси».

Манчестер Сити

«Горожане» также проводят приличный сезон, несмотря на все трудности, с которыми столкнулись на отдельных отрезках дистанции. Манчестер Сити после 30 матчей Премьер-лиги набрал 61 очко и пока занимает вторую строчку в таблице. Их отставание от Арсенала, напомним, составляет 9 очков, однако ещё есть игра в запасе, и в команде по-прежнему надеются на борьбу за золото чемпионата.

В национальном Кубке Англии подопечные тренера дошли до четвертьфинала, где встретятся с непростым соперником - «Ливерпулем». Гораздо менее удачно сложилась для Ман Сити кампания в Лиге чемпионов, где команда остановилась на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому «Реалу» по сумме двух матчей с общим счетом 1:5 и покинув турнир раньше ожидаемого. На пути к финалу Кубка лиги горожане смогли пройти такие клубы, как «Хаддерсфилд», «Суонси», «Брентфорд» и «Ньюкасл», что ещё раз подтверждает уровень их конкурентоспособности во внутренних турнирах.

Личные встречи

Если посмотреть на недавние очные противостояния между Арсеналом и Манчестер Сити, то преимущество за лондонской командой. В пяти последних матчах канониры одержали две победы, а трижды фиксировалась ничья. Так что у болельщиков есть все основания ожидать упорную и интересную борьбу.

Интересные факты

Манчестер Сити не способен сохранить свои ворота в неприкосновенности уже на протяжении 5 матчей подряд, что указывает на определенные проблемы в обороне.

Арсенал забил 61 гол в текущем розыгрыше Премьер-лиги, Манчестер Сити - 60, и это лучшие показатели среди всех участников турнира, что подтверждает высокий атакующий потенциал обеих команд.

В последних 14 встречах Арсенал одержал 11 побед и при этом не потерпел ни одного поражения, демонстрируя стабильность и отличную форму.

Возможные стартовые составы

Арсенал: Арисабалага - Инкапье, Габриэл, Салиба, Уайт - Райс, Субименди - Троссард, Эзе, Сака - Дёкереш

Манчестер Сити: Траффорд - Аит-Нури, Хусанов, Диаш, Нунеш - Родри - Доку, Силва, Шерки - Голланд, Семеньо

Прогноз

Оба коллектива в этом сезоне демонстрируют результативный футбол и не боятся играть на атаку. С учётом их последних показателей, логично предположить, что и в финале мы увидим голы с обеих сторон. Поэтому моя ставка - тотал больше 2 голов (коэффициент 1.52). Предстоящий финал обещает быть насыщенным событиями и подарить зрителям множество ярких моментов.