«Оренбург» уступил «Спартаку» в поединке 22-го тура РПЛ

Дата публикации: 22-03-2026 17:49

В заключительном матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги встретились «Оренбург» и «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге, а главным арбитром был назначен Рафаэль Шафеев. В итоге матч завершился победой гостей со счётом 2:0.

Первый гол был забит уже на 18-й минуте — отличился нападающий «Спартака» Ливай Гарсия. Затем, на 25-й минуте, полузащитник Руслан Литвинов удвоил преимущество московской команды, закрепив лидерство красно-белых перед перерывом.

По итогам 22 проведённых матчей в текущем сезоне «Оренбург» имеет в своём активе 18 очков, что ставит клуб на 15-е место в турнирной таблице. «Спартак», напротив, с 38 очками уверенно занимает шестую строчку, продемонстрировав стабильную игру в чемпионате.

В ближайших играх команды продолжат борьбу за высокие места. 4 апреля «Оренбург» встретится с московским «Динамо», а 5 апреля подопечные тренера Хуана Карлоса Карседо примут «Локомотив». Эти матчи обещают быть очень интересными и важными для обеих команд в рамках текущего сезона РПЛ.