«Зенит» одержал победу над московским «Динамо» в 22-м туре РПЛ

Дата публикации: 22-03-2026 18:18

Завершился матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, где встретились московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». В этой напряжённой встрече сине-бело-голубые одержали победу со счётом 3:1. Поединок прошёл на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Главным арбитром матча был назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

На 22-й минуте матча счёт открыли игроки «Зенита»: форвард Джон Джон успешно реализовал момент и вывел свою команду вперёд. Однако, на 37-й минуте ответный гол провёл нападающий хозяев — Артур Гомес, сравняв счёт. Тем не менее, на 43-й минуте форвард «Зенита» Александр Соболев вновь вернул преимущество своей команде, забив второй гол. В третьем тайме, на 85-й минуте, Максим Глушенков закрепил успех гостей, забив третий мяч в ворота московского клуба.

Благодаря этой победе «Зенит» продолжает борьбу за лидерство, набрав 48 очков и занимая второе место в турнирной таблице. В то же время, московское «Динамо» с 30 очками расположилось на седьмой позиции в чемпионате России. Обе команды теперь будут готовиться к следующим поединкам, стремясь улучшить свои результаты в лиге.