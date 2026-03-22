«Барселона» одержала победу над «Райо Вальекано» в поединке 29-го тура Ла Лиги

Дата публикации: 22-03-2026 18:19

Завершился матч 29-го тура испанской Ла Лиги сезона 2025/2026, в котором сошлись команды «Барселона» и «Райо Вальекано». Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне, Испания. Главным арбитром этого поединка был назначен Адриан Кордеро Вега. Победу в упорной борьбе с минимальным счётом 1:0 одержали футболисты хозяев поля.

Единственный гол в этой встрече забил защитник «Барселоны» Рональд Араухо на 24-й минуте матча, что и стало решающим моментом.

После проведения 29 туров испанской Примеры «Барселона» набрала 73 очка и уверенно возглавляет турнирную таблицу. В то время как «Райо Вальекано» занимает 14-е место с 32 набранными баллами, что обеспечивает команде место в середине таблицы.

В следующем туре «Райо Вальекано» проведёт домашний поединок против «Эльче» 3 апреля, а «Барселона» на следующий день встретится в гостях с мадридским «Атлетико».