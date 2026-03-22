«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Ноттингем Форест» и опустился на 17-е место в чемпионате АПЛ

Дата публикации: 22-03-2026 22:56

Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги между командами «Тоттенхэм Хотспур» и «Ноттингем Форест». Победу в этой встрече со счетом 3:0 одержали гости — «лесники». Игра проходила на домашнем стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне. Главным арбитром матча выступил Майкл Оливер из Ашингтона.

Первый гол в матче был забит Игорем Жезусом на 45-й минуте, что позволило «Ноттингему» выйти вперед перед перерывом. Во втором тайме Морган Гиббс-Уайт усилил преимущество своей команды, реализовав гол на 62-й минуте. Финальную точку встречи поставил Тайво Авонийи, забив мяч на 87-й минуте.

После этого поражения «Тоттенхэм Хотспур» с 30 очками опустился на 17-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, тогда как «Ноттингем Форест» с 32 очками поднялся на 16-ю строчку.

В грядущем 32-м туре «шпоры» 12 апреля сыграют выездной матч против «Сандерленда», а «лесники» в тот же день примут дома «Астон Виллу». Обе встречи обещают быть насыщенными и бороться на полную силу за важные очки в борьбе за сохранение места в высшем дивизионе.