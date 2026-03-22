«Астон Вилла» победила «Вест Хэм Юнайтед» в 31-м туре Английской Премьер-лиги

Дата публикации: 22-03-2026 22:57

Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились команды «Астон Вилла» и «Вест Хэм Юнайтед». По окончании встречи, прошедшей на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, счёт оказался 2:0 в пользу хозяев. Главным арбитром встречи был назначен Пол Тирни из Ланкашира.

Открыть счёт в матче удалось Джону Макгинну на 15-й минуте, который обеспечил «Астон Вилле» лидерство. Второй мяч в ворота гостей забил Олли Уоткинс на 68-й минуте, закрепив преимущество своей команды.

После этой победы «Астон Вилла» укрепила свои позиции, набрав 54 очка и заняв четвёртое место в таблице Премьер-лиги. В то же время «Вест Хэм Юнайтед» с 29 очками остался на 18-й строчке, продолжая бороться за сохранение места в высшем дивизионе.

В ближайших матчах «вилланы» 12 апреля проведут гостевую встречу с «Ноттингем Форест», а «молотобойцы» 10 апреля примут на своём поле «Вулверхэмптон». Оба клуба продолжают напряжённую борьбу за свои цели в сезоне, и следующие игры будут очень важны для их продвижения.