«Локомотив» победил «Акрон» в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги

Дата публикации: 22-03-2026 22:59

Завершился матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, где встретились московский Локомотив и тольяттинский Акрон. Игра прошла на стадионе РЖД Арена в Москве. Главным арбитром встречи выступил Сергей Цыганок. В результате хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 5:1.

Первым отличился защитник Локомотива Сесар Монтес, забив гол уже на седьмой минуте. Тольяттинский форвард Кевин Аревало сумел сравнять счёт на 14-й минуте, однако преимущество вскоре вернул Александр Руденко, забивший на 23-й минуте. Следом свой вклад в результат внес полузащитник Зелимхан Бакаев, поразивший ворота соперника на 26-й минуте. На 28-й минуте Дмитрий Воробьёв увеличил отрыв до крупного, а пятый гол Локомотива оформил Алексей Батраков на 39-й минуте.

Во второй половине встречи Акрон остался в меньшинстве: на 70-й минуте защитник Родригу Эшковал получил удаление, что ещё более осложнило положение гостей. Итоговый счёт 5:1 отражает доминирование Локомотива в этом поединке.

После этого тура Локомотив занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 44 очка в 22 матчах. Акрон располагается на десятом месте с 22 очками.