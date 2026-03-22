«Лилль» одержал победу над «Марселем» в 27-м туре французской Лиги 1

Дата публикации: 22-03-2026 23:01

Завершился матч 27-го тура французской Лиги 1 сезона 2025/2026, в котором на поле встретились «Марсель» и «Лилль». Встреча проходила на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе, Франция. Главным арбитром встречи был назначен Бенуа Бастьен из Метца. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей из «Лилля».

Первый гол в матче забил полузащитник «Марселя» Итан Нванери на 43-й минуте встречи. Однако уже на 49-й минуте защитник «Лилля» Тома Мёнье сравнял счёт, подарив своей команде надежду на победу. Судьбу поединка решил форвард «Лилля» Оливье Жиру, который на 86-й минуте забил решающий гол в ворота хозяев, установив итоговый результат — 2:1.

По итогам 27 сыгранных туров французского первенства «Марсель» имеет в активе 49 очков и занимает третью позицию в турнирной таблице. «Лилль» же располагается на пятом месте, набрав 47 очков и продолжает борьбу за место в еврокубках.

В ближайшем туре «Лилль» 4 апреля проведет домашний матч против «Ланса», а «Марсель» на следующий день встретится на выезде с «Монако». Обе команды стремятся закрепить свои позиции и улучшить результаты в оставшихся матчах сезона.