«Манчестер Сити» одержал победу над «Арсеналом» в финале Кубка английской лиги

Дата публикации: 22-03-2026 23:02

Завершился финальный поединок Кубка Английской лиги, в котором встретились лондонский клуб «Арсенал» и «Манчестер Сити». Со счётом 2:0 победу одержала команда «горожан». Матч прошёл на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Главным арбитром встречи был назначен Питер Бэнкс.

Решающие моменты пришлись на вторую половину игры. На 60-й минуте 21-летний воспитанник «Манчестер Сити» Нико О'Райли открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Спустя всего четыре минуты он вновь поразил ворота соперников, оформив таким образом дубль и обеспечив своим партнёрам комфортное преимущество.

В текущем сезоне «канониры» и «горожане» уже пересекались в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги, тогда встреча завершилась вничью – 1:1, что лишь подчёркивает высокую конкуренцию между клубами.

Отметим, что в прошлом году обладателем Кубка английской лиги стал клуб «Ньюкасл». В финальном матче «сороки» сумели одолеть «Ливерпуль» с результатом 2:1, продемонстрировав волю к победе и мастерство на поле.

Таким образом, «Манчестер Сити» подтвердил свой статус одного из сильнейших клубов страны, успешно завоевав очередной трофей и укрепив свои позиции в английском футболе.