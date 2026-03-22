«Рома» выиграла у «Лечче» в матче 30-го тура Серии А

Дата публикации: 22-03-2026 23:03

Завершился поединок 30-го тура итальянской Серии А, в котором сошлись «Рома» и «Лечче». Матч проходил на римском стадионе «Олимпико». Главным арбитром встречи был назначен Юан Лука Сакки. Игра завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол забил форвард «Ромы» Робиниу Ваш, отличившийся во втором тайме на 57-й минуте встречи. Этот гол стал решающим для итогового результата.

На данный момент у «Лечче» в активе 27 очков после 30 сыгранных матчей, что позволяет клубу занимать 18-е место в турнирной таблице национального чемпионата. В то же время «Рома» с 54 очками расположилась на шестой позиции, продолжая борьбу за более высокие места.

В ближайших турах «Рома» отправится в гости к «Интеру» 5 апреля, в то время как «Лечче» примет «Аталанту» 6 апреля, что обещает быть интересными и напряжёнными матчами.