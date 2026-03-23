Зинедин Зидан предварительно договорился о сотрудничестве со сборной Франции

Дата публикации: 23-03-2026 00:44

Бывший игрок сборной Франции по футболу, Зинедин Зидан, достиг устной договорённости с Федерацией футбола Франции (FFF) о том, что он станет главным тренером национальной команды. Об этом сообщил источник издания Le Parisien.

Президент FFF Филипп Диалло заявил, что уже известна фамилия нового главного тренера сборной, однако конкретное имя пока не разглашается. Он отметил, что на эту должность претендовали пять кандидатов, все из которых являются французами.

Зинедин Зидан как тренер мадридского "Реала" добился значительных успехов — он дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Суперкубок страны дважды, а также трижды поднимал трофей Лиги чемпионов УЕФА вместе с командой.

В рамках чемпионата мира 2026 года сборная Франции сыграет в группе с командами Сенегала, Норвегии и ещё одной сборной, которая пока ещё не определена.

Этот назначенный опытный наставник имеет все шансы вывести национальную команду на новый уровень, учитывая его богатый опыт и выдающиеся достижения на тренерском поприще. Болельщики Франции с нетерпением ждут официального подтверждения этой новости и верят, что Зидан поможет сборной добиться новых побед на международной арене.