Жюль Кунде находится на грани смены клуба

Дата публикации: 23-03-2026 00:47

Защитник "Барселоны" Жюль Кунде может сменить клуб уже этим летом.

Отмечается, что руководство каталонского клуба готово рассмотреть предложения по игроку. "Сине-гранатовые" не исключают возможность продажи Кунде, если им поступит выгодное предложение. Защитник не числится в списке игроков, которые не подлежат трансферу.

Несмотря на то, что недавно Жюль продлил контракт с "Барселоной" до 2030 года, клуб не станет препятствовать его уходу в случае подходящего оффера. Более того, важным фактором станет желание самого футболиста покинуть команду.