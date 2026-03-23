Мудрик склоняется к резонансному шагу после оглашения вердикта по дисквалификации

Дата публикации: 23-03-2026 00:48

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик все еще не может появляться на поле из-за продолжающегося расследования по допинговому делу. Ситуация остается неопределенной, и болельщики с тревогой следят за развитием событий. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, футболист рассматривает вариант подачи иска против Украинской ассоциации футбола. По одной из версий, запрещенное вещество могло попасть в организм спортсмена во время сбора национальной команды Украины. Это предположение также обсуждается в окружении игрока, и вопросы о возможных нарушениях медицинского протокола выходят на первый план.

Пока Мудрик не принял окончательного решения о дальнейших шагах, так как ждет итогового вердикта по своему делу. Источник отмечает, что адвокаты уже подготовили необходимые документы и смогут приступить к юридическим действиям после того, как станет известен срок возможной дисквалификации. Футболист решительно нацелен на защиту своей репутации и намерен отстаивать свои права в случае негативного исхода.

Последний раз Михаил Мудрик выступал за "Челси" 28 ноября 2024 года, когда команда встречалась с "Хайденхаймом" в рамках Лиги конференций УЕФА. С тех пор нападающий вынужден пропускать все матчи и тренировки, и его отсутствие заметно ощущается командой и поклонниками.