«Интер» завершил 30-й тур итальянской Серии А ничьей с «Фиорентиной»

Дата публикации: 23-03-2026 01:31

Завершился 30-й тур итальянской Серии А, где встретились команды «Фиорентина» и «Интер». Матч прошёл на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции под судейством главного арбитра Андреа Коломбо. Встреча завершилась ничейным результатом 1:1.

Открывать счёт в матче сумел форвард «Интера» Франческо Эспозито, забивший на первой минуте после стартового свистка. Однако во втором тайме, на 77-й минуте, полузащитник хозяев, Шер Ндур, сумел отыграться, установив итоговый ничейный результат.

Стоит отметить, что «Интер» утратил очки уже в третьем подряд матче. Ранее команда под руководством Кристиана Киву проиграла «Милану» со счётом 0:1 и сыграла вничью с «Аталантой» 1:1, что усложняет позицию лидера.

На данный момент «Фиорентина» набрала 29 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице после 30 сыгранных матчей. В то время как «Интер» уверенно лидирует в чемпионате с 69 очками, удерживая первую строчку и продолжая борьбу за титул.