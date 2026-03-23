«Реал» одержал победу над «Атлетико» в поединке 29-го тура Ла Лиги Испании

Дата публикации: 23-03-2026 01:33

В стартовом поединке 29-го тура испанской Ла Лиги сошлись мадридские клубы «Реал» и «Атлетико». Матч состоялся на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании — Мадриде. Главным арбитром встречи был назначен Хосе Мунуэра Монтеро. В напряжённой и драматичной игре хозяева поля сумели одержать победу со счётом 3:2, что стало важным достижением в лице команды «Реал».

Открытие счёта в поединке произошло на 33-й минуте, когда нападающий «Атлетико» Адемола Лукман удачно реализовал свой шанс и вывел гостей вперёд. Однако уже к 52-й минуте вингер хозяев Винисиус Жуниор счёт сравнял, точным ударом с пенальти. Лишь спустя три минуты полузащитник «Реала» Федерико Вальверде забил гол, который позволил команде выйти вперёд. Но «Атлетико» не сдавался: защитник Науэль Молина восстановил равенство на 67-й минуте. Заключительный и победный мяч забил вновь Винисиус Жуниор на 72-й минуте, оформив таким образом дубль и принёс победу своей команде. Однако на 77-й минуте Федерико Вальверде был удалён с поля за грубый фол — наступ на ногу соперника, что добавило драматизма в концовку встречи.

После этого тура «Реал» набрал 69 очков, закрепившись на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, в то время как «Атлетико» с 57 баллами занимает четвёртое место, продолжая борьбу за зоны еврокубков.

В ближайшем 30-м туре «Реал», ведомый тренером Альваро Арбелоа, отправится в гости к «Мальорке» 4 апреля, а команда под руководством Диего Симеоне в этот же день проведёт важный домашний матч против «Барселоны», который обещает быть крайне напряжённым и ключевым в борьбе за высокие места.