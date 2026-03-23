Гризманн почти достиг соглашения о переходе из «Атлетико» в клуб MLS

Дата публикации: 23-03-2026 11:51

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн готов к переходу в клуб MLS «Орландо Сити». Об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Согласно информации, доступной источнику, в ближайшие дни форвард попрощается с Мадридом и подпишет с «Орландо Сити» двухлетний контракт. Отмечается, что клуб предложил Антуану футболку с номером 7, что подчеркивает важность, которую команда придает его приходу. Ожидается, что соглашение будет подписано уже на этой неделе.

Гризманн, которому сейчас 35 лет, является лучшим бомбардиром в истории «Атлетико» — он забил за клуб рекордные 211 голов. В текущем сезоне футболист принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 4 результативных передачи, демонстрируя стабильную результативность. Его действующий контракт с мадридской командой рассчитан до лета 2027 года, однако стороны, судя по всему, нашли обоюдовыгодное решение о досрочном расставании.

Переход Гризманна в MLS станет значимым событием для американской лиги и позволит клубу «Орландо Сити» усилить атакующую линию опытным и именитым игроком, известным на международном уровне. Этот трансфер обещает привлечь внимание как фанатов MLS, так и поклонников европейского футбола, которые следят за карьерой Антуана.