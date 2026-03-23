Лионель Месси превзошёл уникальное рекордное достижение Пеле в истории футбола

Дата публикации: 23-03-2026 11:52

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол с прямого удара со штрафного в поединке МЛС против «Нью-Йорк Сити» (3:2).

Этот гол стал для аргентинского футболиста уже 71-м забитым со стандартных положений, что позволило ему обойти знаменитого Пеле, у которого было 70 таких голов, и занять второе место в истории футбола по количеству забитых мячей со штрафных ударов.

Лидером этого рейтинга остаётся бразилец Жуниньо Пернамбукано, которому принадлежит рекорд в 77 голов, забитых со штрафных.

После пяти сыгранных матчей в текущем сезоне МЛС «Интер Майами» с 10 очками занимает третью позицию в Восточной конференции, в то время как «Нью-Йорк Сити», также набравший 10 очков, располагается на втором месте в той же конференции.

Таким образом, успехи Месси в «Интер Майами» продолжают привлекать внимание болельщиков и экспертов, а его достижения в статистике забитых голевых стандартов стали ещё одним значительным этапом в его выдающейся карьере. Учитывая конкуренцию в лиге и высокий уровень исполнения, выступление Месси обещает ещё много ярких моментов в дальнейшем.