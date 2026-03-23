Александр Усик занял важный пост в украинском футболе

Дата публикации: 23-03-2026 11:53

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик получил важное назначение — он занял пост первого вице-президента футбольного клуба «Полесье». Об этом спортсмен лично сообщил на своей странице в социальных сетях.

Президент клуба Геннадий Буткевич и Усик официально подписали соглашение, по которому спортсмен переходит из статуса игрока в руководство команды. Эта новость также была подтверждена на YouTube-канале «Полесья».

Сам Усик заявил, что в своей новой роли хочет активно участвовать в развитии клуба, способствовать его продвижению и поддержке. Он подчеркнул, что будет прикладывать все усилия, чтобы помочь команде стать сильнее и добиться новых успехов.

Ранее Усик уже принимал участие в товарищеских матчах за «Полесье», выходя на поле в составе команды, однако в официальных матчах он еще не играл.

На данный момент «Полесье» занимает третье место в чемпионате Украины, отставая от лидирующего «ЛНЗ» на пять очков, что создает хорошие перспективы для дальнейшего улучшения положения в таблице.

Назначение Александра Усика на руководящую позицию — важный шаг для клуба, который рассчитывает на его опыт, популярность и лидерские качества. Усик, известный своими выдающимися спортивными достижениями, теперь будет вносить вклад и в развитие украинского футбола, помогая «Полесью» укреплять свои позиции и привлекать новых болельщиков.