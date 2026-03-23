Вероятность участия Неймара в ЧМ крайне низка из-за конфликта с бразильской федерацией

Дата публикации: 23-03-2026 11:55

По информации источника, близкого к бразильской футбольной федерации, ситуация вокруг возможного участия Неймара в чемпионате мира остаётся крайне неопределённой. Об этом сообщает CNN Brazil.

В руководстве федерации не уверены, сможет ли форвард «Сантоса» достичь необходимой физической формы из-за продолжительных пропусков матчей и сложностей с подготовкой. Такие сомнения вызваны текущим состоянием игрока и его способностью вернуться в оптимальную форму к началу турнира.

Кроме того, отношения между футболистом и руководством федерации обострились. По данным источника, некоторые публичные высказывания Неймара и манера его общения в медиапространстве вызывают недовольство у чиновников, что дополнительно осложняет ситуацию.

Особое внимание внутри федерации уделили недавнему матчу с «Мирасолом». Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти приехал лично, чтобы оценить физическую готовность игрока, однако Неймар не вышел на поле из-за контроля нагрузки и даже не присутствовал на стадионе. Это вызвало серьёзное недовольство в руководстве, так как команда рассчитывала на более открытую позицию игрока.

По мнению источников, именно этот эпизод стал одним из ключевых моментов, повлиявших на ухудшение отношений между Неймаром и федерацией. Сейчас внутри организации всё больше склоняются к мысли, что шансы футболиста попасть в заявку на чемпионат мира крайне малы. При этом подчёркивается, что у самого Неймара остаётся ограниченное количество матчей, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, однако на данный момент его участие в турнире кажется почти невозможным.

В федерации также отмечают, что учитывая высокие требования к физической форме и дисциплине в сборной, игрокам необходимо демонстрировать не только спортивные результаты, но и активное участие в тренировочном процессе и командной жизни. В случае с Неймаром, текущий уровень его готовности и взаимодействия с руководством ставят большие вопросы о его будущем в составе национальной команды на ближайшем чемпионате мира.