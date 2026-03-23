Хавьер Маскерано поделился мнением о перспективах Лионеля Месси в «Интер Майами»

Дата публикации: 23-03-2026 11:56

Главный тренер команды «Интер Майами» Хавьер Маскерано поделился мыслями о будущем звездного футболиста Лионеля Месси в клубе.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы Лео чувствовал себя комфортно и уверенно на поле. Сейчас он отправился в расположение сборной, а после возвращения мы проанализируем ситуацию и примем решения. Он является ключевым игроком для достижения наших целей – без его участия их реализовать крайне сложно», – отметил Маскерано в интервью после матча с «Нью-Йорк Сити».

Игра прошла вчера вечером и закончилась победой «Интер Майами» со счетом 3:2. Лионель Месси забил гол со штрафного удара, что позволило ему побить рекорд Пеле по количеству забитых мячей с подобных позиций в истории футбола.

Такой значимый вклад Месси продолжает вдохновлять команду и подтверждает его высокий уровень мастерства. Болельщики с нетерпением ждут, как дальше будет развиваться ситуация с его контрактом и ролью в «Интер Майами». Тренерский штаб уверенно строит планы, держась за одну из главных звезд футбола современности. С учетом последних успехов и совместной работы всех игроков, у клуба есть все шансы на новые победы и достижение достойных результатов в ближайшем будущем.