«Реал» намерен оспорить удаление Вальверде в поединке 29-го тура Ла Лиги против «Атлетико»

Дата публикации: 23-03-2026 11:57

Мадридский клуб Реал намерен подать апелляцию на удаление полузащитника Федерико Вальверде в матче 29-го тура испанской Ла Лиги против Атлетико (счёт 3:2), независимо от продолжительности его дисквалификации, сообщает Marca.

В клубе считают, что удаление было несправедливым, а фол, совершённый Вальверде, по их мнению, должен был повлечь лишь жёлтую карточку, а не красную.

Полузащитник получил красную карточку на 77-й минуте встречи за то, что наступил на ногу игроку гостей Алексу Баэне. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро в официальном протоколе указал, что Вальверде был удалён за удар по сопернику вне пределов досягаемости мяча с применением чрезмерной силы. При таком обвинении футболист может получить дисквалификацию на два матча.

По итогам 29 туров чемпионата Испании клуб Реал набрал 69 очков, занимая второе место в таблице. Команда Атлетико с 57 очками расположилась на четвёртой позиции.

Реал подчеркивает, что такое тяжелое наказание способно серьёзно повлиять на результаты команды в борьбе за титул, поэтому клуб не собирается оставлять ситуацию без внимания и будет добиваться справедливости. Апелляция станет важным шагом в отстаивании прав своего игрока, так как судейские решения в последних матчах вызывают много споров и обсуждений.

Вальверде же остается ключевым игроком Реала, и потеря его на несколько игр теоретически может ослабить состав в решающих матчах сезона. Клуб надеется, что апелляция будет рассмотрена в кратчайшие сроки, чтобы минимизировать негативные последствия для команды.