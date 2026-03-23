Луис Энрике определился с будущим Забарного в ПСЖ

Дата публикации: 23-03-2026 11:59

Французский наставник Луис Энрике продолжает доверять украинскому защитнику «ПСЖ» Илье Забарному, несмотря на непростое начало его карьеры в столичном клубе. Как сообщает источник, Луис Энрике высоко оценивает профессионализм и прогресс молодого футболиста, рассматривая Илью как будущего лидера обороны команды. Тренер видит в нем не только перспективного игрока, способного усиливать защитную линию, но и потенциального преемника капитана Маркиньоса уже в ближайшие годы.

Отличие ситуации Забарного от многих других дорогостоящих новобранцев клуба заключается в том, что наставник дает ему больше времени для интеграции и адаптации к новой лиге. Луис Энрике готов закрывать глаза на ошибки украинца, позволяя ему набираться игрового опыта и уверенности рядом с более опытными партнерами. В ПСЖ рассчитывают, что в следующем сезоне Забарный сможет выйти на лидирующие позиции и стать ключевым звеном обороны в матчах Лиги 1 и на европейской арене.