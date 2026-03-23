«Реал» намерен выгодно продать Лунина в один из ведущих европейских клубов
Мадридский "Реал" рассматривает возможность продажи украинского голкипера Андрея Лунина уже этим летом. Одним из основных претендентов на вратаря считается миланский "Интер", который пристально следит за ситуацией вокруг украинского футболиста и не скрывает своей заинтересованности в трансфере.
Итальянский гранд активно ищет опытного и в то же время перспективного стража ворот, а Лунин в этом отношении подходит как нельзя лучше. В составе "Интера" уже есть несколько кандидатов на усиление этой позиции, однако Андрей Лунин входит в список приоритетных целей клуба из Милана. Благодаря своему опыту выступлений на высшем уровне и положительным оценкам в мадридском клубе, украинец выглядит очень привлекательной опцией для "нерадзурри".
В "Реале" остаются довольны профессионализмом и игрой Лунина, но окончательное решение во многом будет зависеть от ситуации с основным голкипером команды Тибо Куртуа. Если бельгийский вратарь вернется и закрепится в стартовом составе, то позиция Лунина снова может оказаться на вторых ролях. Поэтому в мадридском клубе открыты к поступающим предложениям - сумма возможного трансфера оценивается примерно в 30 миллионов евро, и сообщается, что "Интер" готов заплатить эту сумму.