«Реал» намерен выгодно продать Лунина в один из ведущих европейских клубов

Дата публикации: 23-03-2026 12:00

Мадридский "Реал" рассматривает возможность продажи украинского голкипера Андрея Лунина уже этим летом. Одним из основных претендентов на вратаря считается миланский "Интер", который пристально следит за ситуацией вокруг украинского футболиста и не скрывает своей заинтересованности в трансфере.

Итальянский гранд активно ищет опытного и в то же время перспективного стража ворот, а Лунин в этом отношении подходит как нельзя лучше. В составе "Интера" уже есть несколько кандидатов на усиление этой позиции, однако Андрей Лунин входит в список приоритетных целей клуба из Милана. Благодаря своему опыту выступлений на высшем уровне и положительным оценкам в мадридском клубе, украинец выглядит очень привлекательной опцией для "нерадзурри".

В "Реале" остаются довольны профессионализмом и игрой Лунина, но окончательное решение во многом будет зависеть от ситуации с основным голкипером команды Тибо Куртуа. Если бельгийский вратарь вернется и закрепится в стартовом составе, то позиция Лунина снова может оказаться на вторых ролях. Поэтому в мадридском клубе открыты к поступающим предложениям - сумма возможного трансфера оценивается примерно в 30 миллионов евро, и сообщается, что "Интер" готов заплатить эту сумму.