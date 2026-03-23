15:20 ()
Свернуть список

"Главный тренер Лукаc Кваснек покинул пост в «Кельне»"

Дата публикации: 23-03-2026 12:02

 

Руководство немецкого футбольного клуба "Кельн" официально сообщило о прекращении сотрудничества с главным тренером Лукасом Кваснеком. Вместе с ним команду покидает и его помощник Франк Каспари.

Причиной перемен в тренерском штабе стали неудовлетворительные выступления команды в текущем сезоне Бундеслиги. На данный момент "козлы" не могут одержать победу уже на протяжении семи игр подряд. После 27 проведённых туров клуб набрал всего 26 очков и занимает лишь 15-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Следующий матч "Кельн" проведет на выезде — 5 апреля команда сыграет с франкфуртским "Айнтрахтом". Руководство клуба надеется, что смена тренерского состава поможет улучшить результаты и прервать затянувшуюся серию неудач.

Руководство планирует оперативно назначить нового главного тренера, который сможет вдохнуть новую жизнь в коллектив и стабилизировать игру команды в оставшихся матчах сезона. Фанаты "Кельна" с нетерпением ждут улучшений и верят в скорое возвращение клуба в середину таблицы и борьбу за более высокие места.

Социальные комментарии Cackle
Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close