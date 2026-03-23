Луис Энрике раскрыл, кто в «ПСЖ» определяет исполнителя пенальти на поле

Дата публикации: 23-03-2026 18:26

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился информацией о том, кто именно из игроков команды принимает решение об исполнителе пенальти в ходе матчей.

«Выбор исполнителя пенальти делают Маркиньос или Витинья. Это решение зависит от множества факторов — конкретного матча, текущего момента в игре, а также от уверенности игроков на поле. В нашей команде много талантливых футболистов. Мы уверены в каждом из наших нападающих. Это может быть не только Витинья, но и Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Кварацхелия… У нас много игроков, способных точно пробить пенальти», — приводит слова Энрике издание RMC Sport.

После 26 сыгранных матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 60 очков и уверенно занимает первое место в турнирной таблице.

В следующем туре «ПСЖ» проведёт домашний поединок против «Тулузы», который состоится 4 апреля.

