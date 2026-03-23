«Барселона» первой гарантировала участие в Лиге чемпионов следующего сезона

Дата публикации: 23-03-2026 18:27

Испанская команда «Барселона» стала первым клубом, официально гарантировавшим себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА на сезон 2026/2027. Это достижение было закреплено после гостевой победы сине-гранатовых над «Райо Вальекано» со счётом 1:0 в 29-м туре испанской Ла Лиги.

На данный момент, проведя 29 матчей чемпионата Испании, «Барселона» набрала 73 очка и уверенно занимает первую позицию в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя – мадридский «Реал» – на четыре балла. За ними следуют «Вильярреал» с 58 очками и столичный «Атлетико» с 57. Пятое место с 44 очками занимает «Бетис».

Благодаря столь внушительному отрыву от конкурентов, у каталонского клуба теперь нет шансов опуститься ниже четвёртого места в турнирной таблице даже при сохранении текущего количества оставшихся матчей – их осталось всего девять. Четвёртое место гарантирует право выступить в Лиге чемпионов следующего сезона, что является важной задачей для любого ведущего европейского футбольного клуба.

Таким образом, «Барселона» уверенно движется к своей цели — возвращению к вершинам европейского футбола после нескольких лет изменений в составе и стратегических обновлений, что вызывает большой оптимизм среди болельщиков и специалистов.