Гвардиола выделил три ведущих футбольных клуба Европы, не включив «Манчестер Сити» в список

Дата публикации: 23-03-2026 18:29

Наставник футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выделил три лучших клуба Европы, при этом не включив в этот список собственную команду.

По мнению Гвардиолы, на текущий момент самые сильные команды континента — это «Арсенал», «Бавария» и возможно «Барселона», – сообщает издание AS со ссылкой на слова тренера.

Отметим, что «Манчестер Сити» недавно обыграл «Арсенал» в финале Кубка английской лиги со счётом 2:0, который прошёл 22 марта. Автором обоих голов стал Нико О'Райли, оформив дубль. Этот трофей стал уже пятым для «горожан» под руководством Гвардиолы.

Интересно, что все три упомянутые клуба — «Арсенал», «Бавария» и «Барселона» — уверенно лидируют в своих национальных первенствах и продолжают бороться в Лиге чемпионов, достигнув стадии 1/4 финала.

Несмотря на успехи «Манчестер Сити», главный тренер предпочёл не считать свою команду среди лучших в Европе по текущим результатам, что вызывает дополнительный интерес к тому, каким критериям руководствовался специалист.

Таким образом, выбор Гвардиолы подчёркивает сильную конкуренцию на европейской арене и подчеркивает высокую планку, которую необходимо преодолеть, чтобы быть признанным лидером в современном футболе.