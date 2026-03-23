Раскрыты подробности зарплаты Гризманна при возможном переходе в «Орландо Сити»

Дата публикации: 23-03-2026 18:30

Форвард мадридского клуба «Атлетико» Антуан Гризманн может начать получать около €10 млн в год в случае своего перехода в американский клуб МЛС «Орландо Сити», как сообщает журналист Фабрис Хокинс в социальной сети Х.

Ранее стало известно, что контракт между футболистом и «Орландо Сити» практически согласован. Американский клуб изначально планировал оформить трансфер еще в марте, но тогда было принято решение оставить Гризманна в «Атлетико» до завершения текущего сезона, чтобы он мог помочь команде в текущем розыгрыше. В течение ближайших суток форвард должен направиться в США для оформления всех необходимых формальностей и окончательного согласования деталей сделки.

По завершении контракта с мадридским клубом Антуан покинет команду в статусе свободного агента и после этого официально присоединится к «Орландо Сити». Такой переход станет важным этапом в карьере футболиста, открывая новую страницу в его спортивной жизни, а для американского клуба – значимым приобретением, усиливая атаку команды.