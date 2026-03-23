В Никарагуа охарактеризовали матч со сборной России в Краснодаре как уникальный

Дата публикации: 23-03-2026 18:33

Полузащитник сборной Никарагуа и бельгийского клуба «РВД Моленбек» Хакоб Монтес поделился мнением о предстоящем матче со сборной России, назначенном на 27 марта в Краснодаре.

«Я знаю, что российская команда — это очень сильный коллектив с футболистами высокого уровня, выступающими в ведущих клубах России и Европы. Для нас играть с ними — настоящая честь, но при этом мы хотим продемонстрировать свои умения и достижения в футболе. Предстоит увлекательный и напряжённый поединок на замечательном стадионе с преданными болельщиками, которые любят этот вид спорта.

Без сомнения, это будет один из самых важных матчей для нашей сборной. Никарагуа уже встречалась с такими сильными командами, как Аргентина, Уругвай и Парагвай. Однако Россия станет первой командой из Европы, с которой нам предстоит сыграть. Это придаёт матчу особое, уникальное значение», — отметил Монтес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

